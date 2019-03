Nantes : enfin un accord sur le périscolaire

Un soulagement pour les parents d'élèves. Après plus de cinq mois de négociations, un accord a enfin été trouvé entre les syndicats et la fédération Léo-Lagrange qui gère le périscolaire à Nantes.

Nantes, France

Après plus de cinq mois de négociations, et plusieurs semaines de grève en janvier, la fédération Léo-Lagrange, qui gère le périscolaire à Nantes et les syndicats sont parvenus à un accord. Les animateurs vont notamment bénéficier d'une augmentation d'un peu plus de 12 euros de leur prime de coupure puisque leur journée est découpée en trois parties : le matin, le midi et le soir.

Nous avons étendu la prise en charge des abonnements transports à l'ensemble des salariés" Sarah Fréhel, directrice Léo-Lagrange Ouest

Les 857 salariés nantais ont également obtenu de leur employeur la prise en charge de deux jours de carence maladie dès trois ans d'ancienneté contre cinq aujourd'hui. Les animateurs volants, c'est à dire ceux chargés de remplacer leurs collègues à droite à gauche, ont eux obtenu une enveloppe de 62 euros par mois.

En revanche, aucun accord n'a été trouvé pour la mise en place d'un 13è mois pour tous. "C'est impossible" selon la direction de la fédération Léo-Lagrange.