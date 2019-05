Réforme de la fonction publique : entre 3000 et 4000 personnes manifestent à Nantes

Entre 3000 et 4000 personnes ont manifesté à Nantes ce jeudi matin contre le projet de loi de réforme de la fonction publique.

Nantes, France

La manifestation des fonctionnaires a été suivie ce jeudi à Nantes. Entre 3000 et 4000 personnes se sont rassemblées vers 10h30 à la croisée de trams. Elles ont ensuite défilé dans le centre-ville pour dénoncer le projet de loi de réforme de la fonction publique. Dans le cortège, des enseignants, des agents hospitaliers, des pompiers et des retraités. Parmi les slogans, "du fric, du fric, pour les services publics", "stop à la casse" ou encore "même plus l'impôt sur les os".

Les agents hospitaliers mobilisés © Radio France - Flore Catala

Un manifestant dans le cortège © Radio France - Flore Catala

A Saint-Nazaire, entre 500 et 600 personnes ont manifesté ce jeudi matin contre la réforme de la fonction publique.