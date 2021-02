Nantes : environ 2000 manifestants pour défendre l'emploi

A Nantes, près de 2000 personnes ont manifesté dans les rues du centre-ville jeudi matin à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Le mot d'ordre était la défense de l'emploi et la lutte contre la précarité.

Sous un beau soleil d'hiver, entre 1700 et 2500 personnes selon les sources, ont manifesté dans les rues de Nantes mercredi matin. Un rassemblement dans le calme à l'appel de plusieurs syndicats CGT, Solidaires, FSU et Unef. La mobilisation portait sur l'emploi, la défense des services publics et la lutte contre la précarité.

Des salariés de la plateforme aéroportuaire de Nantes-Atlantique et des sous-traitants d'Airbus se sont joints au cortège, ils dénoncent les destruction d'emplois dans le secteur aéronautique. Au premières heures de la matinée, ces manifestants s'étaient rassemblés sur le rond-point menant à l'aéroport pour distribuer des tracts aux automobilistes.