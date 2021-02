Nantes : évacuation du squat des anciens bureaux d'Orange

Ce mardi matin à Nantes a débuté l'opération d'évacuation des anciens locaux d'Orange, entre Mellinet et gare maritime. Environ 200 migrants venus de l'Est de l'Afrique squattaient là depuis plusieurs semaines. Une autre intervention est en cours à la "maison du peuple".

Deux interventions sont en cours au niveau de deux squats nantais ce mardi matin : celui des anciens locaux d'Orange, entre la place Mellinet et la gare maritime, et de la "maison du peuple", dans l'ancien collège Bon-Conseil, près de la place Graslin. Le premier, baptisé squat de l'Orangeraie, est évacué. Les 150 à 200 personnes, des migrants venus de l'Est de l'Afrique, qui vivent là depuis l'automne, dans des conditions très précaires, sont emmenées en bus dans plusieurs centres de vacances de Loire-Atlantique.

La ville mobilisée sur la mise à l'abri de ces personnes.

"La ville est tout à fait mobilisée sur la mise à l'abri des personnes qui étaient sur le squat de Daubanton-l'Orangeraie", assure la maire de Nantes, Johanna Rolland, invitée de France Bleu Loire Océan. "Il y a eu un travail en amont avec les associations. Plusieurs élus de mon équipe sont sur place. L'objectif, c'est que les choses se passent dans la plus grande sérénité. Je crois qu'en cette période de crise sanitaire, mettre à l'abris les plus fragiles, c'est une responsabilité à laquelle nous sommes attachés".

Intervention aussi à l'ancien collège Bon-Conseil

Au niveau de la "maison du peuple", les services sociaux de la ville font des propositions de relogement à la cinquantaine de migrants et de SDF qui se sont installés là, selon un militant de la France Insoumise qui est sur place.