Nantes : face à l'inflation, les retraités manifestent pour demander une hausse de leurs pensions

Des retraités ont manifesté partout en France, ce jeudi, et notamment à Nantes où ils étaient entre 200 - selon la police - et 600 - selon les syndicats. Des rassemblements pour demander une hausse de leurs pensions au moins égale à l'inflation.

Chaque retraité a perdu, en moyenne, un mois de pension

"On assiste à une reprise de l'inflation absolument considérable que chacun a pu constater, qui touche tous les secteurs et les principaux secteurs qui font le budget des retraités", a expliqué François Préneau, le porte-parole de l'intersyndicale des retraités de Loire-Atlantique, ce jeudi matin sur France Bleu Loire Océan. "Et, face à cette inflation qui s'envole, la réalité, c'est que chacun des retraités a vu, depuis deux ans, sa pension augmenter de 1,5%. On a calculé que chaque retraité avait en moyenne perdu l'équivalent d'un mois de traitement, d'un mois de pensions en 10 ans. C'est considérable et notre grande inquiétude, c'est que ce débat-là n'apparaît pas dans le débat politique pour la Présidentielle. On a l'impression que les 25-30% de la population retraités ne comptent pas dans les choix que les Français auront à faire dans quelques semaines."

Une autre manifestation de retraités a eu lieu à Saint-Nazaire ce jeudi matin.