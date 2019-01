Nantes : forte hausse de la fréquentation du château des Ducs de Bretagne en 2018

La fréquentation du château et du musée d'histoire de Nantes, situé en son sein, est en hausse de 44,5 % en 2018. 333 995 visiteurs ont été comptabilisés l'an dernier.

Nantes, France

Le Voyage à Nantes, la société publique chargée de la promotion du dispositif culturel à Nantes, publie les chiffres de la fréquentation du château pour l'année 2018 : 333 995 visiteurs ont été recensés, en comptabilisant le musée d’histoire et les expositions, soit une hausse de 44,5 % par rapport à 2017 (103 000 visiteurs en plus).

L'exposition Rock ! a dopé la fréquentation en 2018

"La bonne fréquentation du musée reste constante et les expositions Rock ! Une histoire nantaise et Nous les appelons Vikings accueillent un plus grand nombre de visiteurs", précise Le Voyage à Nantes. L'exposition sur le rock (dont le commissaire est Laurent Charliot)est d'ailleurs toujours visible au château, jusqu’au 10 novembre 2019.