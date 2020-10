Nantes : l'homme à la camionnette bleue en quête d'un logement

Depuis six mois, Yves, 63 ans, vit dans sa camionnette bleue sur le parking de la piscine des Dervallières à Nantes. Une pétition et une cagnotte ont été lancées pour lui permettre de trouver un logement.

Yves, l'homme à la camionnette bleue, dort depuis six mois sur le parking de la piscine des Dervallières à Nantes.

Vous avez peut-être aperçu cette camionnette bleue sur le parking de la piscine des Dervallières à Nantes. Elle appartient à Yves, il a 63 ans. Il habite dedans depuis six mois. Pour lui permettre de trouver un logement, une pétition et une cagnotte ont été lancées par des voisins. Et une visite l'attend demain vendredi !

À l'origine de la cagnotte, c'est Nathalie. Elle côtoie Yves depuis plusieurs mois maintenant. "Je promenais tous les jours mes chiens et je passais devant Yves qui était sur un banc avec son chat à lire des romans, raconte-t-elle. On a commencé à discuter. Quand il faisait moins beau, il lisait au volant de sa voiture. Je me suis dit "y a un truc"."

Le truc, c'est qu'Yves n'a pas de logement. Il vit dans cette camionnette où il y a un lit et une cuisinière notamment. La mission de Nathalie est de lui trouver un logement. "J'ai commencé à lui proposer quelques trucs, une bière, une glace. Je me suis dit, les gens du quartier pourraient faire pareil, donc j'ai fait un petit post sur Facebook, explique Nathalie. Une bouteille à la mer et ça a flambé tout de suite."

L'intérieur de la camionnette bleue de Yves. © Radio France - François Ventéjou

Nathalie décide donc de lancer une page Facebook pour alerter davantage de monde. Elle assure recevoir des demandes de toute la France pour envoyer à Yves et son chat des denrées. S'ensuit une cagnotte et une pétition.

Nantes Métropole Habitat l'a contacté

Aujourd'hui, des dizaines de personnes se déplacent au parking de la piscine des Dervallières pour apporter quelque chose à Yves. Comme Claire, elle a 87 ans. "C'est pas normal qu'un homme vive tout seul dans un camion délabré avec son chat. Ça ne devrait pas exister." À chaque fois, elle ramène plein de denrées alimentaires pour Yves et Ouistiti, le chat. "C'est Noël tous les jours, s'amuse Yves, passionné par la littérature. Ça fait chaud au cœur mais je dois avouer que je suis un peu débordé."

Cette semaine, Nantes Métropole Habitat a contacté Yves pour lui proposer de visiter un HLM. "On m'aurait trouvé un appartement sur Bellevue, explique Yves. Je vais le visiter vendredi. Ce serait sympa que ça fonctionne." Tous envisagent désormais de se retrouver pour la crémaillère dans son nouvel appartement.