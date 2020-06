Nantes : la fresque de Steve, lieu d'hommage un an après sa mort

A la date anniversaire de la mort de Steve Maïa Caniço, dimanche 21 juin, ses amis organisent une marche blanche à Nantes. "Pour rendre hommage, ne pas oublier quelque part qu'une justice est restée [...] étouffée." explique Caro, l'une des organisatrices. Organiser une marche est apparue comme une nécessité pour elle, ses amis et les proches de Steve : "Nous n'avions pas forcément envie de faire la fête de la musique mais nous savons aussi que la musique c'est la passion de Steve." Elle redoutait, un an après les faits, "que ce jour-là soit complètement mort et éteint [...} qu'on soit chacun chez nous. Ça n'aurait pas été juste pour Steve, ça n'aurait pas été juste pour nous." Surtout qu'ils ont reçu de nombreux messages, les pressant d'organiser un événement en souvenir du jeune homme. Dimanche, la marche blanche se terminera quai Wilson, au pied de la fresque qui est devenue un lieu de recueillement. Rassemblement prévu en musique à 15h devant le miroir d'eau, avant un départ silencieux à 15h30 vers l'île de Nantes.

La fresque du quai Wilson, lieu de recueillement pour les amis de Steve

Quai Wilson, entre la grue grise et le parking, à l'endroit où Steve est tombé à l'eau, il y a cette grande fresque sur un bâtiment qui fait face à la Loire. Le jeune homme y est peint, les bras croisés et les yeux souriants. Depuis un an, les amis de Steve viennent souvent sur les lieux du drame, pour se recueillir. "C'est un endroit où quelque part on peut le voir..." explique Carole, qui a connu Steve pendant sa formation d'animatrice sociale. "Je ressens plus sa présence ici et même dès qu'il y a du vent j'ai l'impression que quelque part, c'est lui qui me calme. Quand j'ai envie de lui parler, c'est là que je viens." La jeune femme est même parfois allée dormir au pied du bunker, endroit où la fête a été dispersée, le 21 juin dernier. L'accès au lieu a depuis été condamné avec une clôture.

Quand Manon revient quai Wilson, un an après les faits, l'émotion est toujours la même. "J'ai le cœur qui pince, j'ai la voix qui tremble et j'essaie de ne pas trop rester là quand je suis toute seule, je préfère être avec mes amis pour partager ce moment !" Ici, pas de bougies, les fleurs se sont envolées avec le vent... mais il y a la fresque, et ces mots, qui encadrent le visage de Steve, peints en lettres capitales rouges. "Que fait la police ? Et on peut aussi se demander 'Que fait la justice ?'," lit Manon. "Ces questions résonnent dans ma tête... pour moi, ça résonne". Un an après, le deuil est difficile pour les amis de Steve. "Je n'arrive pas à parler de Steve au passé, pour moi il est toujours en disparition" explique Manon qui avait rencontré Steve en soirée il y a cinq ans. "Steve n'est plus disparu mais je n'arrive pas à faire mon deuil réellement. Pour ça j'ai besoin de temps, j'ai besoin que justice soit faite afin que ce soit classé dans ma tête, et dans mon cœur."