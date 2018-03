Nantes, France

La maison construite avec une imprimante 3D géante est terminée dans le quartier de la Bottière, et le logement social sera habité par une famille en juillet prochain. La construction a duré six mois au total, mais ses murs ont été montés par le robot en seulement 54 heures. En attendant, curieux, les habitants du quartier on pu visiter la maison.

Dominique loge à quelques centaines de mètres de la maison, elle a pu suivre toute la construction, elle est mitigée. "C'est sympa, on se sent un peu comme dans un cocon. Je pense qu'une famille peut être très heureuse ici." Mais la maison la laisse perplexe : "Je ne sais pas comment je pourrai mettre mes meubles, il n'y a pas de murs. Et puis c'est très simple, il n'y a pas du tout de décoration."

54 heures pour monter les murs de la maison

Anastasie elle, est impressionnée, "je suis véritablement surprise ! Le résultat est bluffant, je me projetterai totalement dans cette maison". Elle se pose quand même une question : "ça a été fabriqué par un robot, si il y a un coup de vent, est-ce que le plafond ne va pas me tomber sur la tête ?" Charles Coiffier, l'architecte du projet, la rassure : "Il n'y a aucun problème ! _C'est du béton, comme dans une maison normale_, seulement c'est le robot qui s'est occupé de tout ça. C'est bien solide".

À l'intérieur, tout a l'allure d'une habitation normale. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

"À l'avenir, on pourra construire d'autres maisons de cette manière avec un étage ou même plusieurs" espère l'architecte. Dans les prochaines années, Nantes devrait voir de nouvelles maisons construites par des robots sortir de terre.