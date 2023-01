Nantes : la Ressourcerie de l'île ferme son accueil au public

L'association lance un appel à l'aide. La Ressourcerie de l'île, à Rezé, annonce ce vendredi fermer son accueil au public : le comptoir de dons sera fermé dès ce samedi soir, puis la boutique suivra le 25 février prochain. L'association, qui représente la plus grande offre de produits de seconde main autour de Nantes, cherche des solutions pour que cette fermeture ne soit que temporaire.

ⓘ Publicité

C'est l'état des locaux qui oblige la Ressourcerie à fermer plus tôt que prévu : "vétustes, et non conformes", affirme Laurence Roussel, la directrice. "Quand il fait froid dehors, il fait très très froid à l'intérieur, avec énormément d'humidité, des fuites d'eau, de l'isolant qui se détache du plafond. C'est impossible de maintenir des activités dans de bonnes conditions."

Des plus petites boutiques dispersées dans la ville ?

Mais l'association ne trouve pas de locaux pour remplacer sa surface de magasin de 1000 mètres carré. "Les loyers sont beaucoup trop chers", déplore la directrice. Elle réfléchit donc à une organisation complètement différente, pour ne pas perdre les 200 000 visiteurs par an. "Il va falloir imaginer un autre système de fonctionnement, sur des surfaces de vente éclatées. Deux ou trois boutiques ? C'est ce qu'on essaie d'imaginer actuellement."

Laurence Roussel espère voir arriver un nouveau soutien de la part de la métropole. 36 emplois sont en jeu. Une pétition postée la semaine dernière rassemble plus de 5000 signataires. Quant au bâtiment, il sera démoli prochainement pour un nouveau projet d'aménagement.