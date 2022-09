La Semitan lance une nouvelle campagne de recrutement. L'opérateur des transports en commun de la métropole nantaise recherche des conducteurs et des mécaniciens. Une trentaine de postes sont à pourvoir.

Nantes : la Semitan recherche une trentaine de conducteurs et mécaniciens

"Réparez-moi, conduisez- moi" c'est le slogan de cette nouvelle campagne de recrutement, lancée en cette rentrée, par la Sémitan ( l'opérateur des transports en commun de la métropole nantaise).

"De nombreux postes sont à pourvoir pour des candidats déjà qualifiés dans le secteur technique mais également à la conduite, domaine dans lequel la Semitan recrute et forme sous contrat de professionnalisation en CDI" précise le communiqué.

Dans le détail 32 recrutements sont annoncés d'ici la fin de l'année. Il s'agit de postes de maintenance mais aussi de conducteurs -femmes et homme- accessibles dès 18 ans et avec un simple permis B, "avec _une formation à la clef payée par l'entreprise_". Pour ces contrats et pour obtenir le permis D, la formation est de 4 mois dont un à la Semitan.

"Les postes proposés avec formation sont tous des CDI" précise par ailleurs Philippe Groux, responsable recrutement et gestion de carrières à la Semitan.

Une campagne d'affichage est lancée, avec la participation de salariés volontaires pour promouvoir les 50 métiers différents que l'on trouve au sein de l'entreprise.