Nantes : le bureau de poste de Beauséjour fermé pendant près de trois mois

Le bureau de poste de Beauséjour à Nantes va fermer pour travaux à compter du 6 avril et il ne rouvrira que le 26 juin, soit presque trois mois plus tard. L'établissement va faire l'objet d'une rénovation et d'une modernisation complètes, à l'image de ce que La Poste a déjà réalisé dans 600 de ses 7.000 bureaux français. Une fois ce chantier de 300.000 euros achevé, le bureau de Beauséjour offrira un nouvel espace et de nouveaux services à ses clients.

En attendant, ces derniers devront se rendre au bureau de Saint-Herblain Sillon pour les opérations bancaires et postales. Pour le retrait des colis, les habitués de la poste de Beauséjour devront aller au bureau de Nantes Bretagne.