Nantes : le bureau de poste de La Contrie va fermer

La fermeture définitive du bureau de poste du quartier de la Contrie à Nantes est annoncée pour l'été 2022. Mais dès le lundi 7 février, plus aucun service financier ne sera proposé au guichet. Clients et syndicats sont furieux.

Mauvaise nouvelle pour les habitants de La Contrie à Nantes, le bureau de poste ce quartier populaire de la ville vit ses derniers mois. Il va fermer ses portes au cours de l'été mais dès le 7 février, il n’assurera plus les dépôts d’argent, ni les retraits et les virements. Il faudra aussi faire une croix sur l’accompagnement bancaire et les renseignements. La direction départementale de La Poste a confirmé ces informations rendues publiques par les syndicats.

Un vrai problème pour Odile, qui dispose d’un compte à la banque postale. « On est en ville, j’avais l’impression qu’on était encore un peu épargnés. Je ne comprends pas cette décision, d’autant plus que cette poste est très fréquentée. Arrêter les opérations bancaires et fermer totalement le bureau, c’est se moquer du monde », s’agace cette retraitée.

Comme Odile, Léon est un habitué du bureau de La Contrie et pour lui, cette fermeture est difficilement acceptable. « On a déjà souvent des difficultés avec des fermetures intempestives. Arrêter les opérations bancaires, ça va nous rajouter un handicap », estime Léon.

Liliane vient à La Poste surtout pour les services postaux mais elle condamne malgré tout l’arrêt des opérations bancaires : « ils n’ont pensé ni aux personnes âgées ni aux personnes handicapées qui ne peuvent pas facilement se rendre à un autre bureau de poste ».

Un bureau à priorité sociale

Une situation jugée également anormale par les syndicats. Thierry Gruget est le secrétaire départemental de Sud PTT, il condamne fermement cette décision. « La présence postale et l’accessibilité bancaire sont des missions de service public que La Poste se doit d’assurer. Ces services sont d’autant plus importants que près de 160 personnes fréquentent quotidiennement le bureau de La Contrie, qui se trouve d’ailleurs à la lisière du quartier prioritaire de ville des Dervallières », ajoute le syndicaliste.

De son côté, La Poste indique qu’un nouveau distributeur de billets va être installé dans le quartier des Dervallières, à quelques centaines de mètres du bureau de La Contrie. Pour les opérations bancaires, il faudra désormais se rendre dans les bureaux de Bellevue ou de Zola.