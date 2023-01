Nantes : le calendrier de la métamorphose de la Tour Bretagne se précise

La Tour Bretagne s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Progressivement fermée au public dès 2020 après la découverte, trois ans plus tôt, de traces de poussières d’amiante dans certains volets de désenfumage du bâtiment , l’immeuble nantais s’apprête à entamer sa mue. Un appel à projets auprès de huit cabinets d’architectes a été lancé, début janvier, par le Groupe Giboire, propriétaire de 76 % de la surface de la tour. Il doit aboutir, d’ici septembre, à la désignation du groupement chargé de travailler sur la future silhouette de cette tour qui devrait accueillir, d'ici à 2028, un hôtel d’une centaine de chambres, un restaurant, un ensemble de 150 à 200 logements ou encore un toit terrasse de 700 mètres carrés.

Un investissement évalué à 120 millions d’euros

"Aujourd’hui, la tour est obsolète en tout, lâche d’emblée Michel Giboire, président du groupe éponyme. Elle a besoin d’être repensée." De bas en haut. De la façade à l’intérieur du gratte-ciel nantais. Plus gros propriétaire foncier du lieu, une position encore renforcée ces dernières semaines par le rachat des 10 % détenus par le Groupe Lamotte, Giboire a mandaté huit cabinets d’architectes qui devront, d'ici au mois de mars, remettre une note d’intention.

Entre mars et avril, quatre finalistes seront sélectionnés afin de rendre à l’été "un dessin du projet, crédible, et qui permettra d’imaginer un nouveau visage de la tour" dixit Geoffroy Petit, directeur promotion pour le groupe Giboire en Pays de la Loire. Avant que le groupement retenu ne soit officialisé en septembre prochain. Évalués à environ 120 millions d’euros, les travaux s’échelonneront ensuite jusqu’en 2027, voire 2028, le temps d’obtenir les autorisations d’urbanisme, de désamianter l’immeuble et de réaliser des travaux qui s’annoncent hors norme.

"Donner une magnifique seconde vie à la Tour Bretagne"

"Un des gros enjeux est de pouvoir amener plus de vie", espère Thomas Quéro, adjoint au maire de Nantes délégué à l’urbanisme et élu à Nantes Métropole, propriétaire de 20 % de la tour. En plus de végétaliser les lieux, le groupe à l’origine de cet appel à projet espère emmener "une mixité des usages et une diversité des publics pour ne plus faire de cette tour un bâtiment introverti et fermé tel qu’il était aujourd’hui", souligne Olivier Biancarelli, directeur général Groupe Giboire. Sur la partie basse du bâtiment, des espaces commerciaux plus nombreux qu’aujourd’hui sont ainsi souhaités au détriment du nombre de places de parking qui seront réduites d’environ un tiers.

L’intérieur de la tour sera également complètement changé avec la possibilité d’augmenter jusqu’à 20 % la surface du bâtiment, à partir du troisième étage. "On laisse une grande marge aux architectes pour nous surprendre", évoque Michel Giboire. Tout en prenant en compte les contraintes écologiques, assure le porteur du projet. "Notre ambition est de faire de ce chantier, un exemple de réhabilitation urbain écoresponsable à l’échelle nationale, promet Olivier Biancarelli, directeur général groupe Giboire. On va chercher la transformation plutôt que la déconstruction et la reconstruction. Ça permettrait d’avoir une réduction de l’empreinte carbone d’environ 40 %." Un sacré enjeu pour donner, comme l’espère Michel Giboire, "une magnifique seconde vie à la tour Bretagne".