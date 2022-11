Nantes : le parvis du centre commercial Beaulieu inauguré ce samedi

Un an qu'on l'attendait. Le centre commercial Beaulieu , à Nantes, se refait une beauté. Le nouveau parvis a été inauguré ce samedi 12 novembre à 10 heures après des travaux débuté en novembre 2021. C'est la première étape du projet d'agrandissement de la galerie marchande, qui accueillera l'enseigne de prêt-à-porter Primark fin 2023.

La première phase des travaux achevée

Christopher Jacques, le directeur du centre commercial Beaulieu, attendait cette inauguration avec impatience. "Nous avons déjà réalisé 80% du bâti, affirme-t-il. Je suis à la fois fier et heureux, surtout pour les commerçants. Cette première phase a duré un an, avec une sortie piétonne qui avait dû fermer et qui revit aujourd'hui sous de nouveaux atours." Plus de 100 pieux ont été nécessaires pour poser les fondations.

Le centre commercial Beaulieu est le centre historique de la ville de Nantes, et a ouvert ses portes en 1975. La deuxième phase du projet sera l'arrivée de Primark, fin 2023.

Primark fin 2023 : 4.200 m² de surface

Selon le directeur, l'arrivée du magasin, d'une surface de 4.200 m² sur un seul niveau, sera un vrai moyen de relancer l'attractivité, alors que Beaulieu souffre de la présence d'Atlantis, le centre commercial de Saint-Herblain. "L'idée est de donner un nouvel avenir à ce centre commercial, confie-t-il. Il est certain qu'avec l'arrivée de Primark, le centre commercial Beaulieu va retrouver une place dans le cœur des Nantais, ainsi que dans celui de tous les habitants de la région."

D'autres enseignes, pour le moment tenues secrètes, devraient voir le jour à Beaulieu d'ici trois ans, pour remplacer celles qui ont fermé. Les travaux coûtent au total 25 millions d'euros sur les trois ans. Pour l'instant, selon le directeur, le chantier n'a pas pris de retard. Chaque année, plus de 5 millions de personnes fréquentent ce centre commercial.