Nantes : le retour du repas de Noël des Petits Frères des Pauvres, après la pandémie de Covid-19

Les bénéficiaires et les bénévoles ont eu droit à un repas avec entrée, plat, fromage et dessert pour ce Noël.

Sur les petites nappes rouges aux dessins de Noël, les plats défilent. Friand de saumon, veau en sauce ou encore un beau dessert en chocolat. Dans le self de cette école primaire de l'Ouest de Nantes, une trentaine de personnes est réunie ce dimanche 25 décembre 2022 à midi pour le repas de Noël organisé par les Petits Frères des Pauvres.

Le coordinateur du repas de Noël des Petits Frères des Pauvres, Robert Salomon, se dit ému de retrouver ce moment convivial. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Cette association lutte contre l'isolement, et le pic chaque année c'est ce repas, annulé depuis deux ans à cause de la pandémie de Covid-19. 2 millions de personnes âgées sont en situation d'isolement en France selon l'institut de sondage IFOP. La période des fêtes est très importante pour les Petits Frères des Pauvres. 14.400 personnes ont bénéficié d'une action de Noël l'année dernière, mais sans aucun repas ensemble.

Un moment convivial entre amis

"C'était dur sans ce repas, on a loupé de superbes moments à cause du Covid-19, explique Jean-Pierre, visiblement ému. C'est convivial, l'amitié est là, avec beaucoup d'amour, ça fait chaud au cœur." Cet ancien chef d'orchestre participe à ce repas de Noël depuis cinq ans. "C'est sensationnel ce rendez-vous, c'est collectif et humain", ajoute-t-il.

Une petite valse entre bénévoles et bénéficiaires, entre le plat et le fromage. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Une année, je fais le repas de Noël dans ma famille et l'autre c'est avec les Petits Frères des Pauvres, indique Jacques. C'est la solidarité, les échanges et l'amitié, on est heureux de se retrouver." Ce bénévole y participe depuis près de dix ans et pour lui, c'est très important de vivre ces moments-là. "Je me suis fait des amis ici, on a un engagement : c'est servir", développe-t-il.

L'émotion de se retrouver

Entre un quizz et quelques chansons, tout le monde profite du repas servi sur les tables. "J'appréhendais un peu parce que c'est ma première fois, mais c'est merveilleux et les gens sont plein d'amour", glisse Eveline. Elle a perdu son mari il y a moins d'un an et elle a "du mal à tourner la page". Quand la valse est lancée dans les haut-parleurs, elle se lève et se met à danser avec une des bénévoles.

Chacun pouvait proposer une chanson à partager tous ensemble. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"C'était difficile sans ce repas et surtout avec l'isolement pendant le Covid-19", raconte Robert Salomon, le coordinateur de ce repas pour les Petits Frères des Pauvres. Il y a beaucoup d'émotions de se retrouver ensemble de nouveau." Une des difficultés, c'était de remettre en marche cette machine, reprendre cette habitude. Au total, 600 personnes sont accompagnées par l'association dans la région Pays de la Loire.