Nantes : le salon de la pêche en mer reporté à mars 2023

Un report de plus, une fois encore à cause du Covid-19. Cette fois, c'est le salon de la pêche en mer, prévu du 4 au 6 février 2022, qui est repoussé un an plus tard. L'événement aura finalement lieu du 3 au 5 mars 2023. Une décision prise "avec beaucoup de regrets", selon les organisateurs du salon. Dans un communiqué, ils affirment que "les conditions ne sont pas réunies en ce début d’année pour organiser un salon qualitatif dans un esprit serein".

Une situation sanitaire compliquée

Un report demandé par la plupart des partenaires sociaux, malgré l’ensemble des mesures barrières, "même si les dimensions des halls diminuent fortement les risques", selon le communiqué. Habituellement, le salon de la pêche en mer accueille plus d'une centaine d'exposants en tout genre, avec au total près de 12 500 visiteurs.

Une section à la Foire Internationale

Le report, un vrai manque à gagner pour bon nombre des exposants habituels du salon. Pour pallier ce manque, une section "Loisirs Nautiques" sera installée au sein de la Foire Internationale de Nantes, les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022. Une section avec des embarcations, du matériel de pêche, l’électronique, ainsi qu'une présentation de tout l’univers de la mer. Chaque année, la foire internationale de Nantes attire de son côté plus de 60 000 visiteurs.