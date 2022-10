Nantes : le service sécurité incendie de l'hôpital Saint-Jacques est en grève

Les agents du service de sécurité incendie à l'hôpital Saint-Jacques, à Nantes, font grève depuis le 1er octobre. Dans les faits, ces agents travaillent avec un autocollant "en grève" dans le dos. Actuellement ouvriers professionnels (catégorie C), ils veulent obtenir le grade de technicien hospitalier (catégorie B), au vu de leurs missions multiples. A Saint-Jacques, ils s'occupent de la sécurité incendie mais ils font aussi l'accueil et ils assurent la sûreté de l'hôpital la nuit (ainsi qu'en journée sauf en psychiatrie où c'est fait par le service sûreté).

Les agents réclament une revalorisation de prime pour les faits de violence, comme elle a été accordée aux urgences en 2016. Maxence travaille dans le service depuis plus de trois ans : "Moi, je me suis fait agresser, je me suis pris un coup de poing. Il y a deux ou trois mois, on s'est fait jeter des piles. On a eu des jets d'urine, des crachats, une personne nue... Toute la violence extérieure de Nantes revient à l'hôpital Saint-Jacques et c'est nous qui absorbons."

Ces agents, qui sont une vingtaine dans le service, se plaignent aussi de faire des tâches qui ne leur incombent pas comme s'occuper, la nuit, de transférer les différents bilans sanguins ou gérer le parc de clés de voitures. Comme dit Maxence, "on nous rajoute des missions qui n'ont rien à voir avec notre fiche de poste et notre métier". Et ils ne sont pas payés plus. Son collègue, Alexandre, qui travaille depuis près de trois ans au service sécurité de l'hôpital, dit gagner à peine plus que le SMIC : "Depuis que je suis rentré, le SMIC n'a pas cessé d'augmenter. Ma grille salariale a évolué mais je n'ai que 34€ brut de plus."

Selon ces agents, la direction du CHU, dont dépend l'hôpital Saint-Jacques, est totalement fermée à leurs revendication. "La direction entend mais ça ressort très vite par les oreilles. Pour eux, c'est normal. Comme ils l'ont dit pendant la réunion, nous sommes de simples ouvriers et on est censé faire", affirme Maxence. Contactée par France Bleu, la direction du CHU répond dans un communiqué que "les fonctions remplies par l’équipe de sécurité incendie du site de St Jacques correspondent pleinement à des emplois d’ouvriers professionnels et non à des emplois de techniciens hospitaliers." Lors d'une réunion jeudi 20 octobre, la direction a proposé à ces agents "un travail de redéfinition des tâches des professionnels de ce secteur".