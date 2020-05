Nantes : les acteurs de la restauration déposent vestes et toques au sol pour une action symbolique

Les représentants de quatre collectifs et associations ont mené ce mercredi place du Commerce, à Nantes, une action symbolique pour interpeller l'Etat et donner rendez-vous aux consommateurs lorsque les cafés et restaurants pourront rouvrir. C'était une action nationale.

Ils n'étaient que quatre, mais l'action se voulait symbolique. Ce mercredi matin à Nantes, place du Commerce, les représentants du collectif GNI Grand Ouest, UMIH 44, Culture Bars-bar et Plein Centre, ont déposé des vestes de cuisines, des toques et des plateaux de bars au sol. Ils voulaient ainsi sensibiliser le public et l'Etat sur la situation des métiers des "CHR" (cafés, hôtels et restaurants) depuis le début de la crise du coronavirus.

Protocole sanitaire

Alors que le gouvernement doit préciser ce jeudi les conditions d'ouverture des bars et restaurants dans les zones vertes, dont la Loire-Atlantique et la Vendée font partie, les professionnels du secteur s'impatientent de connaître le protocole sanitaire qui devra être mis en place.

"Les clients devront être au rendez-vous"

Ce mercredi, ils entendaient donc presser l'Etat d'apporter une aide financière, notamment en poursuivant les mesures de chômage partiel, et de préciser ce protocole. Deuxième objectif de cette action : un appel aux consommateurs. "Il faudra qu'ils soient au rendez-vous lorsque nous pourront rouvrir, a insisté Olivier Dardé, le président de l'association Plein Centre. Sinon, il n'y aura plus d'hommes et femmes sous ces vestes et toques".