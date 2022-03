Nantes : les agents municipaux manifestent pour une hausse des salaires

Près de neuf cents manifestants, selon les syndicats, se sont rassemblés jeudi matin sous les fenêtres du conseil métropolitain à la Cité des Congrès de Nantes. Ils réclamaient une revalorisation de leur salaire.

Ils sont assistants sociaux, jardiniers ou électriciens : tous demandent la revalorisation de leur régime indemnitaire bloqué depuis 2003. Dans la foule réunie devant la Cité des Congrès, une agente territoriale spécialisée dans les écoles maternelles (ATSEM). Jusqu'au 1er janvier, elle bénéficiait d’un régime horaire dérogatoire, à raison de 1 400 heures annuelles de travail. Mais depuis, la loi impose d’aligner les régimes des agents de la fonction publique sur les 1 607 heures annuelles, et la pénibilité de son travail n'est plus reconnue. Cela représente 45 heures de travail de plus, sans alignement de salaire. Elle envisage donc de changer de voie, après sept ans passés dans la fonction publique. Pour cause, des conditions de travail qui se sont dégradées, et des remplacements à outrance, faute de personnel : "On est sursollicités par les enfants, les enseignants et les absences. On ne peut plus faire notre travail correctement".

Des agents parfois dans la précarité

Si le 14 mars, le gouvernement a annoncé que la valeur du point d'indice, qui sert à calculer le traitement des 5,7 millions d'agents publics, serait dégelé, les discussions sur la revalorisation des régimes indemnitaires avec la collectivité n'ont rien donné. La plupart des agents présents s'en inquiètent, surtout devant la hausse de l'inflation.

"Pour beaucoup d'agents de la collectivité c'est pareil, le 10 du mois ils sont dans le rouge", assure Jérôme Cherré, secrétaire général CGT Nantes Métropole et Ville de Nantes. Son constat balaie les clichés sur les fonctionnaires et leur statut de privilégiés, envié par beaucoup : "Quand un agent touche la prime d'activité au bout de vingt ans de travail, ce n'est pas être bien payé".

Sylvain, technicien de maintenance, opère sur la signalisation routière dans la métropole. "Dès le 15 du mois, je le ressens. Il reste plus grand chose sur le compte", a-t-il confié.