Nantes : les chauffeurs de VTC manifestent

Plusieurs dizaines de chauffeurs de VTC ont manifesté ce vendredi matin à Nantes. Partis de la Porte d'Armor, ils ont rejoint des collègues devant la préfecture de Nantes. Frappés par la hausse des prix des carburants, ces chauffeurs de Voitures de Transport avec chauffeur réclament le soutien de l'Etat en cette période de flambée des prix des carburants. "Moi le plein, je le fais tous les deux jours" dit Jamel Kaouchi. Ce cauffeur de VTC à Nantes, raconte : "Encore ce matin, j'ai fait le plein et j'en ai pour 100 euros. Il faut que l'Etat agisse, réagisse et vienne à notre secours. Beaucoup de chauffeurs ont arrêté, ils n'en peuvent plus".

Autre revendication : la TICPE

Au delà du soutien de l'Etat en cette période de la flambée du prix des carburants, les chauffeurs de de VTC demandent de pouvoir récupérer la TICPE, la Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Energétiques, comme c'est le cas pour les autres transports comme les routiers ou aux ambulanciers.