Nantes : les épiceries vrac la tête dans le sac

Ça ne va pas fort pour les épiceries de vrac. Ces magasins qui vendent des produits sans emballages et qui étaient devenus très à la mode, ces dernières années. Près de 900 de ces boutiques ont ouvert depuis 2015 en France, dont une trentaine dans l’agglomération nantaise. Le problème, c’est que le Covid-19 vient freiner cet essor. D’après un sondage de Réseau vrac, le secteur de l’épicerie vrac enregistre depuis mai dernier une baisse de fréquentation allant jusqu’à 30% pour les commerces spécialisés.

Une baisse jusqu'à moins 30%

À Nantes et dans son agglomération, que ce soit dans les enseignes nationales comme Biocoop ou dans les petites boutiques, le bilan reste le même : "depuis mai de cette année, on constate une baisse qui va sur certains mois jusqu’à moins 30%", affirme Lucie Bernier, co-gérante de Colégram, une épicerie vrac de Rezé.

Les produits en vrac ont moins la cote depuis le Covid-19. © Radio France - Agathe Legrand

L'effet crise sanitaire plus fin du télétravail

Cette perte de clients, souvent due à la situation sanitaire avec "certaines personnes qui sont parties sur de la grande surface avec la fin du télétravail", a bien sûr des conséquences. Lucie Bernier et ses deux autres collègues emploient huit salariés pour faire fonctionner Colégram : "il y a un contrat qui va s’arrêter et que je ne vais pas pouvoir renouveler, et on s’est posé la question de diminuer la taille de l’équipe. Si l’année suivante et notamment la rentrée 2022 se passent de la même façon, on risque de réfléchir à fermer."

Mais cette désertion au profit des grandes surfaces ou du drive ne touche pas toutes les épiceries vrac de la même manière. Dans le centre-ville de Nantes, Manon Beaugé-Flori dirige la boutique Grain Flori avec son associé. Si elle a, elle aussi, constaté une baisse au printemps dernier, "depuis le mois d’octobre, ça reprend un petit peu. On se stabilise."

Grain Flori, dans le centre-ville de Nantes. © Radio France - Agathe Legrand

Du frais en plus des produits secs

Selon la gérante de l’établissement, l’explication est toute simple : "on a constaté que faire du frais dans une épicerie vrac, où il n’y a souvent que des produits secs, équilibrait quand même la fréquentation." En effet, cela permettrait à la clientèle de faire l’intégralité de ses courses au même endroit et d’acheter, en plus du riz et des pâtes, légumes, fruits, fromage et lessive. Un atout qui permet de fidéliser le consommateur, comme Lauredana, qui vient régulièrement faire l’appoint à Grain Flori à la sortie de son travail : "il y a de tout ici, c’est génial ! J’adore !"

Derrière nous, il y a des producteurs du coin

Malgré tout, la baisse de fréquentation se fait ressentir et risque d’avoir des conséquences sur le long terme : "on est des jeunes entreprises donc ça nous met tout de suite en difficulté et ça nous donne beaucoup de doutes sur notre avenir", constate Lucie Bernier. Et cela ne concerne pas que les épiceries vrac, mais également tous les producteurs qui travaillent avec ces dernières. "Si on tombe, derrière il y a beaucoup de producteurs qui dépendent de nous, et qui fonctionnent sur ces circuits-là. Je ne connais pas leur durabilité, ce qui est dommage, car ce sont vraiment des gens du coin", alerte la gérante de Colégram.

Colégram à Rezé © Radio France - Agathe Legrand

Agathe Legrand