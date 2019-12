Nantes, les notaires observent une forte hausse des prix dans l'immobilier ancien.

Nantes, France

Les prix des logements anciens ont globalement augmenté cette année en France, particulièrement à Nantes et Lyon, constatent les notaires dans leur bilan annuel du secteur en France. D’après, Jean-Charles Veyrac, vice président de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique, "on observe cette hausse en particulier dans l'Ouest et de manière forte à Nantes". D'après Jean-Charles Veyrac, "pour les appartements anciens, on est à plus de 10% d'augmentation annuelle, soit 3150 euros le m2 pour la ville de Nantes". Le vice-président de la Chambre des notaires de Loire-Atlantique, reste prudent sur l'avenir "On ne peut pas dire si les prix sont au maximum. On disait ça de Paris, il y a quelques années et ça a commencé à augmenter".