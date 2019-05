Nantes : les postiers reprennent le travail après cinq jours de grève

La Poste prévoyait de supprimer 15 postes et la moitié des tournées à Orvault, Sautron et Nantes Rollin, d'ici le mois de juillet. Après cinq jours de grève, les syndicats et la direction du groupe ont trouvé un accord. Les facteurs reprendront donc le travail, ce samedi matin.

Loire-Atlantique, France

Les boites aux lettres seront bien remplies, ce samedi dans les secteurs de Sautron, Orvault, Saint-Herblain et Nantes Rollin, et pour cause. Après cinq jours de grève, les syndicats et la direction de La Poste ont trouvé un accord, ce vendredi soir. 7 des 15 postes menacés seront sauvés, se félicite le syndicat Sud-PTT.

Une tournée sur deux supprimée à Orvault, Sautron et Nantes Rollin

Faut-il voir le verre à moitié plein ou à moitié vide ? C'est toute la question. Après d'âpres discussions entre la direction de La Poste et les syndicats, ces derniers ont obtenu la sauvegarde de deux tournées à Orvault et Sautron. Quatre devaient initialement être supprimées, d'ici le mois de juillet. Idem, à Nantes Rollin, six tournées devaient être enlevées, il n'y en aura finalement que trois. Les représentants syndicaux ont également obtenu l'embauche d'une dizaine de personnes en CDI et le versement d'une prime.

"Quand vous avez des tournées supprimées, automatiquement les tournées des autres facteurs s'allongent, analyse Joël Aere, représentant syndical Sud-PTT du centre de courrier de Nantes Rollin._Sur une zone comme l'agglomération nantaise, il y a énormément de colis_. À côté de ça, il y a tout ce que La Poste veut mettre en place comme les services à la personne. Aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps sur le terrain."

Cette évolution des tournées sera mise en place au mois de juillet. La précédente grève d'envergure, au centre de courrier de Nantes Rollin, remonte à trois ans. A l'époque, le bras de fer avait duré 17 jours.