À Nantes, les poubelles débordent dans certains quartiers

Dans certains quartiers de Nantes les ordures ne sont plus ramassées depuis plusieurs jours et les sacs poubelles s'entassent par centaines. C'est la conséquence d'une "grève du zèle" des éboueurs mécontents de la réorganisation de leur temps de travail.

"C'est sale et très énervant". Une mère de famille s'agace en emmenant sa fille à l'école. Dans cette rue située près de la place de la République, comme ailleurs dans le quartier, les ordures n'ont pas été collectées depuis plusieurs jours et les sacs noirs, bleus et jaunes débordent des containers. Les éboueurs mènent une sorte de "grève du zèle" depuis l'entrée en vigueur d'une nouvelle organisation du temps de travail.

Nantes Métropole veut mettre un terme au "fini-parti"

Auparavant, les agents chargés de la collecte des ordures travaillaient sur le mode du "fini-parti", une pratique considérée comme source d'accidents puisqu'elle incite à travailler vite pour pouvoir boucler la tournée le plus rapidement possible. Une nouvelle organisation du travail a été mise en place mais les rippeurs (comme on appelle les éboueurs) estiment ne plus avoir le temps de collecter l'ensemble des déchets dans leurs tournées désormais reconfigurées.

Les poubelles non collectées près de la place de la République à Nantes © Radio France - Louis De Bergevin

Un préavis de grève déposé

En attendant, les poubelles s'entassent et les riverains commencent à trouver le temps long comme le gérante d'un bar situé en bord de Loire, elle dit avoir vu des souris autour des sacs poubelles mais un peu plus loin, le gérant d'une entreprise rectifie, pour lui ce sont des rats qui commencent à roder autour des containers.

"on commence à voir les rats le soir qui sortent attaquer les poubelles" - le gérant d'une société d'ambulance

Un bras de fer semble engagé entre la CGT et FO d'un côté et les élus de Nantes Métropole de l'autre, les syndicats ont déposé un préavis de grève à compter du lundi 27 mars. Les éboueurs attendent l'ouverture de négociations, s'ils l'obtiennent ils lèveront leur préavis.