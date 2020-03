Tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France à cause du coronavirus. A Nantes, plusieurs concerts sont reportés.

Nantes : les quatre concerts du groupe Tri Yann reportés à cause du coronavirus

Le monde du spectacle est impacté après l'annonce du ministre de la Santé ce dimanche interdisant tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sur le sol français. En Loire-Atlantique et en Vendée, plusieurs concerts sont reportés. C'est le cas des quatre représentations de Tri Yann prévues à Nantes le 10 mars 2020, le 11 mars 2020 et le 28 mars 2020 (deux concerts). A chaque fois, le groupe nantais devait se produire dans l'auditorium de la Cité des Congrès. Une salle de 2.000 places. Tous les billets avaient été vendus.

Impossible pour nous d'éjecter 1.000 personnes. Comment les choisir ? Seulement les billets pairs ? Seulement les places devant ? Toutes les solutions aboutissaient à une injustice. On a préféré annuler - Jean-Louis Jossic, le chanteur du groupe Tri Yann

Les quatre représentations ont été reportées au lundi 8 juin 2020, au mardi 9 juin 2020 et au samedi 27 juin 2020 (deux concerts).