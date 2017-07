Nantes : les salariés de la clinique Brétéché en colère

Environ 70 salariés de la clinique Brétéché, à Nantes, ont débrayé ce lundi matin devant l'établissement. Ils réclament des hausses de salaires et une amélioration de leurs conditions de travail. La direction rappelle de son côté avoir toujours été ouverte au dialogue.

Infirmières, aide-soignants, sages-femmes, ils sont environ 70 à débrayer devant la clinique Brétéché à Nantes ce lundi matin. A l'appel de la CGT et de la CFDT, ils ont cessé le travail pendant 45 minutes pour montrer leur mécontentement.

Des conditions de travail qui se dégradent

Badge "je suis une richesse bradée" épinglé sur sa blouse blanche, Christiane est aide-soignante. Elle travaille à la clinique depuis 26 ans mais, aujourd'hui, elle est épuisée. "On fait 11h30 de travail par jour, on court du matin au soir", explique Christiane.

Ce n'est pas normal d'être pressés quand on s'occupe de patients lourds, voire en fin de vie"- Christiane, aide-soignante

Pour les salariés présents ce lundi, il y a un manque criant de personnel. C'est ce que confirment deux patientes de la clinique, Muriel et Marylène, descendues de leur chambre pour l'occasion. "Elles sont tellement speed qu'elles loupent leurs piqûres, on souffre le martyr, expliquent les deux femmes. Les pauvres, elles n'ont pas le temps de nous parler mais ce n'est pas de leur faute."

Aucune revalorisation de salaires depuis 2012

En plus des conditions de travail pénibles, les salaires ne suivent pas selon les syndicats. Ils sont gelés depuis cinq ans. "On se dit pourquoi travailler pour 1350 euros par mois, s'agace Vanessa, infirmière depuis sept ans. On est mieux chez nous qu'à bosser comme des forcenés et à pleurer à la fin de la journée".

Les diplômes ne sont absolument pas reconnus, est-ce normal pour un métier à responsabilité ?" - Véronique Crespin, déléguée CFDT

Pour Véronique Crespin, déléguée CFDT, la qualité des soins dépend en partie de la qualité de vie des salariés. "Notre métier mérite respect et reconnaissance, souligne la sage-femme. On a une direction qui nous dit "oui c'est mal payé mais changez de métier".

De son côté, la direction rappelle que les salariés touche l'équivalent d'un quatorzième mois. "C'est une façon de travailler sur la rémunération sans alourdir les charges sociales", explique Béatrice Richard, la directrice de la clinique Brétéché.

Concernant les conditions de travail, la direction dit avoir fait des efforts. "On travaille à partir d'un outil pour évaluer les charges de travail, souligne Béatrice Richard. On construit dans le dialogue et pas dans l'opposition".