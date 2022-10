Nantes : les stations TotalEnergies victimes de leur succès un mois après la ristourne

C'est la ruée dans les stations services TotalEnergies depuis début septembre, et un mois plus tard, ça continue! La fréquentation est en hausse de 30 % depuis le 1er septembre et la mise en place de la remise de 20 centimes qui baisse les prix à la pompe. Comptez 1 euro 67 le litre de gazole ce lundi à la station route de Vannes à Nantes, 1 euro 45 pour le sans plomb 95. Et comme tout le monde veux payer moins cher, les cuves se vident plus rapidement.

La station TotalEnergies route de Vannes prise d'assaut

Ce lundi midi, à Nantes, une seule station TotalEnergies avait encore du carburant, celle située route de Vannes. Et la queue à la pompe est parfois longue. Dix minutes d'attente pour les plus chanceux, plutôt trente ou quarante pour les autres. Aimée est commerciale, et pour faire le plein de sa voiture de fonction, elle doit passer par une station-service TotalEnergies. "C'est de plus en plus compliqué de trouver une station Total ouverte, explique-t-elle. J'ai dû en faire quatre ou cinq, et c'est une des seules où je trouve du diesel."

Une situation compliquée également pour Hugo, étudiant à Nantes. Au volant de sa citadine, avec son amie Romane sur le siège passager, il est un peu exaspéré. "C'est la seule qui est ouverte à Nantes, toutes les autres viennent de fermer, parce qu'il n'y avait plus d'essence. Franchement, on a autre chose à faire, et là on en a au moins pour 20 minutes d'attente."

Téléphoner avant de venir ou observer le remplissage des cuves

Alors certains s'organisent, comme Guillaume. _"_J'ai passé un coup de fil avant de venir, et puis généralement les stations sont approvisionnées le lundi. Tout le week-end, c'était à sec." Il ajoute avoir pris cette habitude depuis la ristourne mise en place par le groupe TotalEnergies.

David, lui, a une autre technique pour gagner du temps : "Je suis passé ce matin, et j'ai vu que la citerne était en train de remplir la cuve de la station. Alors je suis revenu avec ma voiture pour en profiter !"

Des réapprovisionnements petit à petit

TotalEnergies indique qu'il n'y a pas de pénurie et qu'ils font tout leur possible pour réapprovisionner les stocks. La ristourne de 20 centimes chez TotalEnergies dure jusqu'à la fin du mois, le 31 octobre. Une autre, de 10 centimes cette fois-ci, est prévue dans la foulée, du 1er novembre jusqu'au 31 décembre.

La station TotalEnergies de l'île de Nantes sera réapprovisionnée probablement mardi matin selon nos informations. Certains gérants précisent qu'ils préfèrent ne pas ouvrir leurs stations le dimanche pour que les clients puissent faire le plein en semaine. Ce lundi matin, il n'y avait ni gazole ni essence dès 11 heures sur l'île de Nantes, et la station a dû fermer. Les patrons de stations-services recommandent d'appeler avant de se déplacer.