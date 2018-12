Nantes : les transports en commun de nouveau perturbés, samedi, avec la manifestation des "gilets jaunes"

Nantes, France

Pour ce samedi, le rassemblement des "gilets jaunes" est prévu à 13 heures, à la croisée des trams à Nantes. La Sémitan, qui gère les transports en commun, annonce déjà que 13 lignes de bus et de tram seront perturbées dès midi et jusqu'à 18h.

Aucun bus et aucun tram dans l'hyper centre-ville

C'est-à-dire qu'aucun bus et aucun tram ne circulera dans l'hyper centre-ville :

Pour le tram : la ligne 1 sera coupée entre médiathèque et Duchesse-Anne, la ligne 2 entre 50 otages et gare de Pont-Rousseau et la ligne 3 entre Bretagne et Hôtel Dieu.

Pour les Chronobus : la ligne C1 sera coupée entre Copernic et Foch-cathédrale, la C2 s'arrêtera à Talensac, la C3 sera coupée entre Copernic et gare sud et la C6 entre Delorme et Foch-cathédrale.

Pour les autres bus : la ligne 11 sera coupée entre Copernic et Foch-cathédrale, la 12 entre Talensac et Foch-cathédrale, la 23 entre Copernic et Talensac, la 26 entre Gaston-Veil et Delorme. La 54 s'arrêtera à Talensac et la navette aéroport à gare sud.