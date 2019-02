Nantes : les vitriers très sollicités depuis le début du mouvement des gilets jaunes

Nantes, France

Les agendas des vitriers nantais et des environs sont quasiment pleins depuis 14 semaines et le début du mouvement des gilets jaunes. Pour éviter les blessures, les abribus et les panneaux publicitaires dégradés doivent être rapidement mis en sécurité et protégés après leur dégradation. A Nantes, entre 150 et 200 vitres et vitrines ont déjà été brisées depuis le 17 novembre dernier.

Les dégradations ont coûté plus de 50.000 euros à Nantes

Dans la cité des Ducs, c 'est l'entreprise JC Decaux qui fournit et entretient le mobilier urbain. Chaque weekend, au moins deux salariés sont d'astreinte pour estimer l'ampleur des dégâts et réagir dans les heures qui suivent les débordements. Pour la seule journée de samedi dernier, on dénombre 25 abribus, arrêts de tramways ou panneaux publicitaires vandalisés rien qu'à Nantes. Une dizaine de panneaux publicitaires, d'informations et de vitrines ont également été vandalisés à la Roche-sur-Yon, la semaine passée. Au total, le préjudice s'élèverait à plus de 50 000 euros.

On a déjà connu ça avec Notre-Dame-Des-Landes"

Sur le terrain toute la semaines, les techniciens de l'entreprise Saint Gobain Glassolutions n'arrêtent pas. "Ce sont des tensions qui nous ramènent quelques mois en arrière, explique Fériel Toumi, la patronne de cette entreprise basée à Couëron, en Loire-Atlantique. On avait déjà eu le cas lors des manifestations de Notre-Dame-Des-Landes où, au final, on protégeait plus les vitrines qu'on ne les remplaçaient. Les clients ont mis jusqu'à six mois pour changer ce qui était brisé".

Les dégâts à l'arrêt de tram Bouffay. pic.twitter.com/4HE2nWHIWN — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) February 16, 2019

Comme le mouvement dure, son entreprise ne remplace pas le mobilier urbain détruit mais nettoie les débris et met en sécurité les lieux pour éviter tout accident. "Depuis le mois de novembre, on a eu quelques remplacements mais pour le moment tout le monde attend de voir comment ça va évoluer avant de remplacer les vitrines."