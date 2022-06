Nantes : nouvelle mobilisation des agents de la métropole, la dernière avait provoqué une belle pagaille

Il y a trois semaines, la précédente journée de mobilisation des agents de Nantes métropole avait provoqué de gros bouchons dans une bonne partie du centre-ville : de la gare au pont de Cheviré, mais aussi sur l'île de Nantes et pour traverser le centre, et ça en début de journée, à l'heure de l'embauche.

"Une action dure"

Trois syndicats : la CGT, l'Unsa et FO appellent à une journée d'action ce jeudi 9 juin avec probablement les même conséquences. En tous cas, les syndicats promette une "action dure". Comme la dernière, fois, les agents vont se retrouver à 6h30 devant les sites techniques de la Janvraie (près du pont de Cheviré), du Perray (au nord de la ville, près de l'Erdre), Etier (près de la Prairie de Mauves) et du Tonkin (sur l'île de Nantes, près du hangar à bananes) pour ensuite se rassembler devant la mairie à 10 heures puis partir en cortège jusqu'au Champ de Mars où se trouvent les locaux de Nantes métropole. Sur place, ils demanderont à être reçus par la maire de Nantes, également présidente de la Métropole, Johanna Rolland.

Une meilleure rémunération

Ils veulent une meilleure revalorisation de leur régime indemnitaire qui "est l'ensemble des primes et indemnités pouvant être servies aux agents, en complément de leur traitement indiciaire de base", détaille le site emploi-collectivites.fr. Ce régime se calcule sur la base du poste occupé et du grade. Les élus de Nantes Métropole ont dores et déjà acté une revalorisation de ce régime indemnitaire "avec une hausse d'au moins 100 euros par mois pour plus de 4.470 agents soit la moitié des agents", dixit Aïcha Bassal, adjointe en charge du Personnel et une progression moins importante de ce "RI" pour les autres. Selon le calcul effectué par la collectivité, cela représente une augmentation de la masse salariale de 15 millions d'euros par an. "Ce qui permettra en plus de verser ce régime indemnitaire sur les 12 mois de l'année contre 11 actuellement", ajoute l'élue.

"C'est un effort certes mais ce n'est absolument pas acceptable avec l'inflation à laquelle nous sommes confrontés, répond Jérôme Cherre, secrétaire général de la CGT à Nantes Métropole. On demande une somme à trois chiffres pour les 10.000 agents des trois collectivités : ville, métropole et CCAS." Pour l'heure, les élus estiment que ces demandes - dont le coût est estimé à 50 millions d'euros - sont trop élevées. Autant dire que les débats s'annoncent musclés, ce lundi, entre élus et syndicats lors de la présentation de ce texte en comité technique, première étape avant le vote de cette augmentation qui doit entrer en vigueur au 1er septembre avec une rétroactivité dès le mois de juillet.

Perturbations, aussi, dans les écoles

Autre conséquence de ce mouvement de grève : des perturbation dans l'accueil du matin, du midi et du soir dans les écoles, avec souvent un pique-nique à fournir, voir pas de cantine du tout. Le détail école par école est disponible sur le site de la mairie de Nantes.