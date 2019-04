Nantes : plus de 400 salariés de l'hôpital Confluent toujours en grève ce mardi

Pour la deuxième journée consécutive, ils se mobilisent pour demander de meilleures conditions de travail et des hausses de salaires. Plus de 400 salariés de l'hôpital privé Confluent, à Nantes, sont en grève ce mardi 2 avril.

Pas convaincus par le discours de la direction de l'hôpital privé, la veille, plus de 400 salariés de Confluent, à Nantes, ont décidé de continuer la grève ce mardi 2 avril. Ils demandent des augmentations de salaires - gelés depuis 2015 - et une amélioration des conditions de travail.

Depuis le début de l'année, chaque mois, on enregistre 10 départs en CDI"

- Fabien Hallet, délégué CFDT à l'Hôpital Confluent.

Plus de la moitié des salariés mobilisés selon la CFDT

"La direction nous dit aujourd'hui : si on augmente les salaires, c'est moins 'bankable' pour le nouvel actionnaire et donc on va vendre le groupe moins cher, révèle Fabien Hallet, délégué CFDT à l'hôpital Confluent. Donc nous on leur dit : prenez vos responsabilités, en tant que patrons, pour donner des garanties à vos salariés et que l'on reprenne le travail dans de bonnes conditions".

En tout, l'hôpital Confluent compte 1 200 salariés. Il y avait, le lundi plus de 600 grévistes selon la CFDT. Ce mardi matin ils étaient un peu plus de 400. "C'est normal, le matin, il y a moins de monde car tous ceux qui travaillent la nuit viennent l'après-midi", ajoute Fabien Hallet.