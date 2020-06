Plusieurs milliers de soignants manifestent à Nantes et à Saint-Nazaire

Plusieurs milliers de soignants se sont rassemblées ce mardi en Loire-Atlantique pour réclamer davantage de moyens en faveur de l'hôpital public et plus largement de l'ensemble du système de santé.

De nombreux infirmiers, aides-soignants, médecins, brancardiers, aides à domicile se sont rassemblés ce mardi en Loire-Atlantique pour réclamer davantage de moyens en faveur de l'hôpital public. A Nantes, plusieurs centaines de personnes se sont réunies devant le CHU. Parmi les slogans. "Pas de radio, pas d'hosto" ou encore "Ségur, on va dans le mur, Macron on veut du pognon". A Saint-Nazaire, plus de 1.200 personnes se sont retrouvées devant le Cité Sanitaire selon les organisateurs. Parmi elles, il y avait également des salariés d’Airbus et des chantiers navals.

Les soignants en colère à Nantes © Radio France - FC

Les soignants dans la rue à Nantes © Radio France - FC

Des soignants mobilisés à Saint Nazaire © Radio France - AP

A la Roche-sur-Yon en Vendée, la manifestation est prévue ce mardi soir à 18h.