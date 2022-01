Nantes-Saint-Nazaire : le Grand Port change son modèle économique, une question de survie

La chute brutale du trafic en 2021 a servi d'avertissement. Le plus grand port français de la façade Atlantique fait sa mue. Pour ne plus être dépendant des hydrocarbures et d'un marché volatile, le Port Nantes-Saint-Nazaire diversifie ses activités.Un plan à 500 millions d'euros sur 10 ans.

Le Grand Port Maritime Nantes-Saint-Nazaire a vécut une année 2021 très difficile pour ne pas dire catastrophique : le trafic total n'a pas dépassé les 19 millions de tonnes, soit le niveau des années 1980. Une chute brutale qui s'explique par l'arrêt de la raffinerie de Donges, la concurrence de l'Asie sur le gaz, et bien sûr la crise sanitaire. Le Port en tire les conclusions avec un plan stratégique qui vise à diversifier ses activités et à préparer un avenir décarboné.

Olivier Tretout, le Directeur Général du Grand Port Nantes-Saint-Nazaire © Radio France - Hélène Roussel

Plus de 100 millions d'euros pour les infrastructures nécessaires à l'éolien offshore

Cela fait 50 ans que le Port mise quasiment tout sur le charbon, le gaz et le pétrole. Ce temps-là est bientôt révolu, les énergies fossiles appelées à disparaître progressivement. Le Port, contraint de prendre le virage de la transition énergétique, mise gros sur le développement de l'éolien offshore sur la façade Atlantique. Pour cela, il faut des infrastructures solides qui n'existent pour l'instant nulle part en France. Le Grand Port joue sa carte et consacre plus de 100 millions d'euros pour développer sur ses quais une base d'intégration, c'est-à-dire "d'assemblage finale entre les flotteurs, les mâts, les turbines et les pales d'éolienne, des objets qui pèsent plus de 800 tonnes" précise Olivier Tretout le directeur général du Grand Port. "Nous avons une conviction : pour nos enfants et nos petits-enfants, c'est le bon choix". Et une ambition : devenir l'écoport national du Grand Ouest. "Cela ne se fera pas sans la collaboration avec les autres ports de Brest ou de La Rochelle" selon le directeur. Il y a aussi des études menées en ce moment sur le développement du solaire et de l'hydrogène. "On se dit que l'on a 10 ans devant nous pour changer notre modèle économique" raconte Julien Dujardin, directeur général adjoint.

Rentabiliser les friches industrielles et faire de l'immobilier

Il faut aussi imaginer des solutions pour que le Port ne soit plus dépendant d'un marché commercial volatile. Deux mesures phares ont été retenues. Il s'agit d'abord de rentabiliser son foncier, toutes ses friches : 200 hectares à Montoir, quelques dizaines aussi du côté de Cheviré à Nantes. Le Port va construire des hangars et des entrepôts, y compris frigorifiques, qui seront ensuite loués clé en main aux industriels. Une façon de les fidéliser aussi et d'améliorer la qualité des services pour les armateurs. Le Port va ensuite se lancer dans l'immobilier, et construire des immeubles de bureaux ou des immeubles commerciaux. "C'est ce que font tous les autres ports, et cela nous assure une stabilité financière non négligeable en cas de trous d'air" complète Julien Dujardin.

Le premier hangar construit par le Port à Montoir, rue des Evens. Objectif : rentabiliser les 200 hectares de friche industrielle, construire des hangars et des entrepôts loués clé en main aux industriels © Radio France - Hélène Roussel

Un plan stratégique à un demi-milliard d'euros sur 10 ans adopté à l'unanimité par le conseil de surveillance du Grand Port Maritime.