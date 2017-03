Nantes/Saint-Nazaire veut attirer davantage de paquebots de croisière

Le Sea trade, le salon international de la croisière a lieu cette semaine à Miami, aux Etats-Unis. Les promoteurs de la destination Nantes/Saint-Nazaire y sont pour attirer les croisiéristes parce que, pour l'instant, nous sommes loin de destinations contre Marseille, Le Havre et Bordeaux.

C'est LE rendez-vous incontournable pour tous ceux qui font partie de l'univers de la croisière : le Sea trade cette semaine aux Etats-Unis à Miami. De chez nous, il y a bien-sûr les chantiers navals STX de Saint-Nazaires, certains de leur sous-traitants, mais aussi les promoteurs de la destination Nantes/Saint-Nazaire qui espèrent convaincre davantage de croisières de faire escale en Loire-Atlantique.

Une quinzaine de paquebot cette année à Montoir contre plus de 500 à Marseille

Parce que si Saint-Nazaire est connu dans le monde entier pour la construction des paquebot, en terme de destination ou d'escale de croisière, c'est beaucoup plus compliqué. Sachant qu'il faut compter quatre heures pour remonter la Loire, qu'il faut composer avec les marées et l'envasement, Nantes est loin d'être la destination préférées des armateurs.

Réfléchir à des infrastructures qui permettent d'accueillir des bateaux de plus en plus gros

La plupart des paquebots s'arrêtent à Montoir-de-Bretagne. Une quinzaine sont attendus cette années (après une dizaine l'an dernier) et c'est loin de ce que font Marseille, avec plus de 500 bateaux, Le Havre, plus d'une centaine, ou encore Bordeaux qui devrait en voir passer une cinquantaine. Pour autant, James Le Coq, le président du Club croisière Nantes/Saint-Nazaire pense que le port a une vraie carte à jouer : "Le Havre, c'est l'entrée de Paris. Bordeaux, depuis qu'ils sont classés à l'Unesco, ils attirent beaucoup de monde. Mais, nous aussi, on a plein de choses à valoriser. Et on se rend compte que ça plait aux Anglais et aux Allemands. Ils aiment beaucoup Saint-Nazaire avec le tourisme de mémoire, le tourisme industriel et le tourisme balnéaire. Donc, il faut jouer cette carte là. Et dans un deuxième temps, réfléchir à des infrastructures qui permettent d'accueillir des bateaux de plus en plus gros". En insistant aussi sur l'accueil qui est réservé aux passagers, James Le Cocq espère séduire des armateurs comme Costa et MSC cette semaine à Miami.

Pour la première fois cette année, Montoir sera le port de départ d'une croisière : 450 Belges et Français embarqueront en mai pour une croisière-pélerinage qui les mènera notamment jusqu'au Portugal. Et en juin, c'est le Queen Mary 2 qui viendra célébrer l'amitié franco-américaine avec The Bridge.