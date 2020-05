A l'arrêt contraint et forcé, le monde de la culture trépigne avant les annonces prévues ce mercredi par le président de la république Emmanuel Macron. A Nantes, les théâtres privés subissent de plein fouet de la crise.

Nantes : "Qu'on nous dise quand on rouvre" la directrice de la compagnie du café-théâtre

Le monde de la culture est à l'arrêt depuis l’épidémie du coronavirus. Les festivals et les concerts sont annulés. Les salles de cinéma sont fermées. A Nantes comme ailleurs, les théâtres privés subissent également la crise de plein fouet. "Nous avons perdu 300.000 d'euros de chiffre d'affaires depuis la mi-mars" reconnait Mathilde Moreau, directrice de la compagnie du café-théâtre. Les comptes sont exsangues et les charges perdurent. "J'ai entre 7.000 et 8.000 euros de charges fixes par mois" affirme Thierry Patru, directeur du théâtre de Jeanne à Nantes dont les cinq salariés sont au chômage partiel.

Les annonces d'Emmanuel Macron

Le président de la République, Emmanuel Macron, doit annoncer ce mercredi des mesures pour venir en aide au monde de la culture. "On veut des réponses à nos questions et des réponses fortes. Quand allons nous rouvrir ? C'est la priorité" s'emporte Alexis Ziane, directeur du Krapo Roy, le plus petit théâtre nantais.

Si on doit rouvrir en septembre qu'on nous le dise - Mathilde Moreau, la directrice de la compagnie du café-théâtre

Les directeurs des théatres privés nantais espèrent également que le chef de l'état aura un mot pour les intermittents du spectacle. Le théâtre 100 noms en emploient 30 par an. "Je sais qu'ils bénéficieront d'un dispositif de protection cet été mais j'espère que le président va leur accorder l'année blanche qu'ils réclament" conclut Clément Pouillot, directeur artistique du théâtre 100 noms à Nantes.