Nantes : un an après, le retour de la grue noire dans le quartier Chantenay

Elle fait son grand retour ! Après 1 an de travaux, la grue noire du Bas-Chantenay commence de nouveau à s'élever dans le ciel de Nantes en cette fin de mois de juillet 2023 ! Après une opération de désamiantage et un bon coup de peinture, elle reprend forme peu à peu.

Au pied de la grue, plusieurs pièces en imposent. "Là vous avez le fut supérieur, qui mesure 7 mètres de longueur", nous détaille Gael Michelet, chargé d'affaires chez Manang, entreprise chargée des travaux. Au total, la grue noire, ce sont ainsi 8 pièces qui se superposent, pour un ouvrage qui pèse 130 tonnes en cumulé.

"Vous connaissez les Lego ? C'est tout pareil, c'est des Lego !", s'amuse Mathieu Ulrich, directeur d'activités chez Manang. "Vous avez l'entreprise Lasarrat, qui s'occupe de dépolluer et désamianter la charpente métallique, ce qui nous permet nous derrière de réparer. On est sur des gros ouvrages, qui demandent de la précision de l'ordre du millimètre. Oui, oui, il y a de la rigueur !"

Les 8 pièces qui composent la structure font toutes une taille gigantesque. © Radio France - Arthur Fradin

Le chantier se terminera dans ses grandes lignes en ce début août 2023, avant quelques finitions d'ici aux prochaines journées du patrimoine. © Radio France - Arthur Fradin

Un assemblage grâce à la technique du rivetage à chaud

De la rigueur, et un savoir-faire, puisque sur ce chantier, Manang utilise la technique du rivetage à chaud. Une technique qui a précédé l'arrivée du boulon. Du haut de ses 80 ans, la grue noire nécessite de recourir aux bonnes vieilles méthodes, comme nous le précise Gael Michelet, chargé d'affaires chez Manang : "Je crois que nous sommes 3 entreprises à maîtriser cette technique en France. C'est pour cela qu'on est venus nous chercher. Ca a la forme d'un gros clou quand c'est froid, avec une tête bombée d'un côté seulement. On le fait chauffer, il sort rouge, on le rentre dans le trou, on le cale, et l'autre côté, où il n'y a pas la tête, on vient taper avec ce qu'on appelle un marteau pneumatique".

Les différentes pièces sont hissées au fil des jours, grâce à cette immense grue de chantier. © Radio France - Arthur Fradin

Cette technique est utilisée sur nombre d'ouvrages anciens, notamment sur la Tour Eiffel. La grue noire n'est-elle pas d'ailleurs un peu la Tour Eiffel de Nantes ? En tout cas, il sont nombreux, les Nantais, à l'apprécier, cette grue noire.

"Je suis contente, elle me manquait ! C'est l'un des symboles historiques de la ville !"

A l'extérieur du chantier, Michel, 69 ans, qui a "travaillé sur les chantiers de Saint-Nazaire", estime que "c'est bon de garder notre patrimoine, d'investir dedans". Romain, arrivé il y a quatre ans à Nantes, et tombé amoureux de la ville, rappelle qu'elle fait partie des "symboles historiques de la ville ! C'est important d'avoir ces points de repère que sont les grues titans, qui rappellent toute l'histoire navale de Nantes. C'est sympa de remettre un petit peu de marinité dans tout ça".

Mathieu Ulrich, directeur d'activités chez Manang, Christophe Mourin, chargé d'affaires chez Lasarrat, et Gael Michelet, chargé d'affaires chez Manang © Radio France - Arthur Fradin

Florence, venue avec sa collègue Brigitte, est elle, presque toute émue du retour de la Tour Eiffel locale : "Je suis contente, elle me manquait ! J'ai un souvenir ici, j'avais pris un pot avec des amis, il y avait eu des nuages... Je l'ai en photo ! Elle fait partie du paysage. Quand elle a disparu, je me suis dit : mais qu'est-ce qu'il se passe ? Cette grue, c'est Nantes !"

Visites guidées pour les prochaines journées du patrimoine

C'est Nantes, et son quartier Chantenay qui revit, autour de cette grue noire qui fait office de point de repère. La touche finale de la réhabilitation, ce sera la pose de la flèche centrale, prévue pour ce vendredi 27 juillet, ou lundi 31 juillet prochain. Coût total du projet, 3 millions d'euros. Des visites guidées de la grue terminée doivent être organisées pour les prochaines journées du patrimoine, les 16 et 17 septembre prochains