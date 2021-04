Nantes : un fonds métropolitain inédit pour proposer des solutions pérennes aux sans-abris

En plus d'être inquiétants, les chiffres sont certainement sous-évalués. Quelque 10 à 15.000 personnes ne bénéficieraient actuellement pas d'un logement stable dans la métropole nantaise qui englobe 24 communes. Et la crise sanitaire qui s'est muée en crise économique pourrait encore aggraver la situation.

Dans ce contexte, la majorité métropolitaine va adopter, ce vendredi, une délibération destinée à proposer des solutions pérennes d'hébergement aux sans-abris. "On s'adresse aussi bien à des personnes sans-domicile fixe que migrantes, qu'à des femmes subissant des situations conjugales et familiales exceptionnelles ou à des habitants de bidonvilles", détaille la présidente de la métropole Johanna Rolland.

Un fonds de plus d'un million d'euros au service des communes

Les élus de la métropole promettent du concret. "Cette délibération sur le sans-abrisme doit permettre aux personnes dans le besoin de sortir de cette angoisse du lendemain, de l'inquiétude de savoir si demain elles pourront disposer d'un toit, confie François Prochasson, vice-président en charge du droit au logement et au logement social. L'hôtel n'est ni un lieu de vie ni un logement. D'ailleurs, le jour où ces personnes vont en sortir, ou vont-elles aller ?"

Pour la première fois de son histoire, la métropole fait le choix de s'engager sur un sujet sur lequel elle ne dispose d'aucune compétence juridique.

Ce dispositif, enclenché à partir du moment où une commune en fait la demande, permettra dans un premier temps d'accompagner, de conseiller et d'orienter les sans-abris. Il devra surtout permettre de proposer un logement dans le temps aux personnes qui sont dans le besoin. "Il n'y a pas de réponse standardisée mais des solutions sur-mesure, détaille François Prochasson. On peut penser à des maisons relais ou à de l'habitat modulaire." Comme c'est déjà le cas à la caserne Mellinet.

Ce fonds d'un million et demi d'euros - 500.000 euros de frais de fonctionnement et le double d'investissements - permettra également d'expérimenter de nouvelles solutions. Mais les porteurs du projet restent encore floues sur les pistes envisagées.

"Inviter aussi aimablement que fermement l'Etat à aller plus loin"

L'ambition et les moyens alloués ont au moins le mérite d'être clairs. D'ici la fin de la mandature, 1% du budget global de la métropole sera consacré à cette mission. "Ce fonds à vocation à monter en puissance au fur et à mesure du mandat, explique celle qui est également présidente de France Urbaine. Pour la première fois de son histoire, la métropole fait le choix de s'engager sur un sujet sur lequel elle ne dispose d'aucune compétence juridique."

La prise en compte de la pauvreté par le gouvernement est insuffisante.

Ce fonds destiné à lutter contre le sans-abrisme, viendra donc compléter les dispositifs déjà en vigueur tel que le fonds de solidarité logement qui a pu aider 1.300 ménages de la métropole à régler leurs loyers, leurs factures d'électricité ou d'eau, l'an dernier. Et avant-même la création de cette structure, plusieurs rendez-vous ont déjà été sollicités par des maires, preuve supplémentaire de l'urgence.

"On ne se substitue pas à l'Etat, au contraire, tient à préciser Johanna Rolland qui ne se prive pas pour tacler l'exécutif. Notre objectif est plutôt d'inviter aussi aimablement que fermement l'Etat à aller plus loin et à renforcer les moyens qu'il met en oeuvre car aujourd'hui, la prise en compte de la pauvreté par le gouvernement est insuffisante." Un message déjà martelé, il y a deux semaines par quelque 400 hommes et femmes qui ont manifesté dans les rues de Nantes avec un slogan : "Un toit, c’est un droit".