Nantes : un plan de relance pour la Cité des congrès

Objectif : retrouver la croissance de la Cité d'avant Covid! Un plan de relance vient d'être lancé à la Cité des congrès de Nantes. Son nom, "Horizons 2024". Comprenez, la direction espère retrouver sa santé financière d'ici 3 ans. Ce plan sera proposé au conseil communautaire du 8 octobre prochain à Nantes Métropole.

Entre 4 et 5 millions d'euros de perte

Après des mois à l'arrêt et d'activité restreinte, notamment avec la mise en place de jauges, la crise sanitaire aura coûté entre 4 et 5 millions d'euros à la Cité des congrès. Désormais, l'activité reprend. Principalement avec des congrès nationaux, mais aussi avec la retour de la programmation culturelle. "Il y a un effet 'bouchon de champagne', se réjouit le président de la Cité des congrès de Nantes Francky Trichet. Il faut arriver à jouer les 'Tetris' dans l'agenda mais c'est une bonne nouvelle."

Toutefois, pour revenir au niveau record de 2019 (un budget de 12 millions d'euros), le site compte donc sur son plan de relance, avec une volonté affichée : ouvrir le complexe à une population plus large.

Un café dans la Cité

Pour cela, un café "co-working" sera par exemple construit dans la Cité : un espace de 500 m² dont la terrasse donnera sur l'avenue Bonduelle. Les travaux débutent la semaine prochaine. Un "hôtel d'entreprises" sera par ailleurs, installé au 2e étage, sorte de laboratoire pour accueillir des entreprises spécialisées dans l'événementiel.

Un fonds solidaire va aussi être créé pour soutenir des événements sociétaux. Il doit permettre à de petites structures d'accéder à la Cité des congrès. "Par exemple, on a déjà un partenariat avec l'association Tissé Métisse. On va aller chercher d'autres événements de ce type-là, explique le président de la Cité des congrès de Nantes, Francky Trichet. On va les accompagner pour qu'ils aient le droit de cité à la Cité."

"Elle était déjà ouverte la Cité, mais les gens ne le savaient pas." - Francky Trichet, président de la Cité des congrès

Une date du Hellfest 2022

Toujours dans l'optique d'ouvrir la Cité à un public plus large, elle accueillera pour la première fois une date du Warm Up Tour du Hellfest. Ce sera le 7 mai 2022. L'un des événements organisés l'année prochaine à l'occasion des 30 ans de la Cité des Congrès.

Une Cité plus verte

Autre grand axe développé par le site d'ici 2024 : l'écologie. Ce sera par exemple l'extension du "verger des cités", des arbres plantés récemment au pied de la Cité des congrès. La direction espère en faire à la fois un véritable verger nourricier et un parc pour la population nantaise.