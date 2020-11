Nantes : un producteur de champignons croule sous des stocks énormes à cause du confinement

Installé à Nantes sur l'ancien site du Marché d'Intérêt National, le Champignon Urbain produit chaque année quatre tonnes de pleurotes et shiitakés bio. En général, ce producteur de champignons écoule près de 50% de sa marchandise auprès des restaurateurs et des traiteurs. Mais depuis le 30 octobre et le début du reconfinement, ce circuit de vente est à l'arrêt. "En moyenne, on vendait aux restaurateurs entre 20 et 50 kilos de champignons par semaine " précise Camille May, l'un des responsables de cette entreprise. Résultat, les caisses s'empilent désormais dans ses deux chambres froides.

On protège les champignons avec une bâche en plastique pour qu'ils conservent leur fraîcheur. On peut ainsi les garder trois semaines - Camille May

Le Champignon Urbain lance donc un appel pour écouler ses stocks. Les ventes se font le lundi, le mercredi et le vendredi de 9h30 à 12h30 au 4 rue du Trépied à Nantes.