Nantes : une aide d'urgence de 40.000 euros pour l'Ukraine votée au prochain conseil municipal

Elle l'avait annoncé aux premiers jours de l'offensive russe, la Ville de Nantes proposera aux élus municipaux une aide d'urgence pour l'Ukraine de 40.000 euros. Votée au prochain conseil municipal le 18 mars, elle sera versée au fonds FACECO, géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Cette aide a pour objectif "d'accompagner les acteurs humanitaires qui œuvrent auprès des populations et autorités ukrainiennes", indique la Ville de Nantes. Plus précisément, elle est destinée aux populations les plus vulnérables, comme les jeunes et les femmes, sur des thématiques notamment liées à la santé.

"Ce budget, il sert d'abord à réaffirmer le soutien total de Nantes à l'Ukraine, aux Ukrainiens et aux Ukrainiens dans un moment difficile, dans un moment insupportable où Vladimir Poutine piétine le droit d'un peuple", souligne la maire de Nantes Johanna Rolland.

Quarante réfugiés ukrainiens hébergés en urgence

Quarante réfugiés ukrainiens, en majorité des femmes et des enfants, sont arrivés ce week-end à Nantes. "Nous avons été interpellés, Ville de Nantes, pour _trouver une solution dans l'urgence_, à l'arrivée de ces personnes, précise Johanna Rolland. Il y a donc une quarantaine de personnes qui ont été mises à l'abri à l'hôtel, le temps que l'État puisse proposer des solutions d'hébergement pour les accompagner."

"Aujourd'hui, nos capacités d'hébergement sont relativement faibles puisque mobilisons depuis de nombreux mois des moyens pour différents types de réfugiés, poursuit la maire de Nantes, rappelant que la mise à l'abri relève de la compétence de l'Etat. "Il se trouve que à Nantes comme partout, il manque des places. Donc la Ville a décidé de contribuer. On est donc sur le champ du volontarisme le plus total."

Une cinquantaine de courriers pour accueillir des Ukrainiens

Cette contribution municipale consiste notamment à mettre en lien les habitants qui, spontanément, proposent d'héberger des Ukrainiens avec la préfecture. En effet, la mairie recense une cinquantaine de courriers de Nantais indiquant qu'ils sont prêts à accueillir des réfugiés chez eux. "On a besoin de bonnes volontés. Mais on a besoin aussi d'un peu de méthode, note Johanna Rolland. J'ai donc proposé au préfet qu'il puisse y avoir, à l'échelle de l'Etat et de la préfecture, une coordination de l'ensemble des initiatives."

De son côté, la Ville a sollicité les bailleurs sociaux afin de trouver de nouvelles places d'hébergement. "Mais je ne vous cache pas qu'il y a pas énormément de possibilités, reconnaît la maire de Nantes. On réfléchit, on est en train de chercher toutes les autres possibilités qui peuvent exister."

Des solutions d'accueil qui se veulent favorables à l'intégration de ces personnes susceptibles de rester durablement à Nantes. Cela passera, entre autres, par la scolarisation des enfants. "Tout souhait de scolarisation qui sera formulé sera bien naturellement honoré par la Ville de Nantes. C'est pour moi une évidence. J'y met un point d'honneur", assure Johanna Rolland.