A Nantes, une cigarette sur quatre est achetée sur le marché parallèle

Trois vendeurs à la sauvette ont été interpellés en début de semaine à Nantes, alors qu'ils écoulaient des cigarettes de contrebande. Selon une étude réalisée à Nantes et Saint-Nazaire, près d'une cigarette sur quatre est achetée en dehors des bureaux de tabacs.

Ils étaient placés sous surveillance policière depuis plusieurs semaines : trois hommes âgés de 30 à 48 ans ont été interpellés mardi après-midi, en flagrant délit. Sur la place du Commerce, ils vendaient aux passants des cigarettes à un tarif défiant toute concurrence. L'enquête devra le confirmer, mais apparemment, la marchandise provenait d'Algérie. Les trois vendeurs comparaîtront devant le tribunal correctionnel dans quelques semaines, pour vente à la sauvette en réunion.

La méthode du "ramasse paquets"

Ce n'est pas nouveau, les buralistes sont depuis plusieurs années concurrencés par le marché parallèle. Et le phénomène ne s'atténue pas, loin de là. Aujourd'hui en Loire-Atlantique, on estime que 23% des cigarettes sont achetées sur le marché parallèle. Pour obtenir ce chiffre, la Fédération des Buralistes missionne un cabinet indépendant chaque année, pour mener une étude de terrain, dans les rues de Nantes et de Saint-Nazaire. Une étude basée sur la méthode du "ramasse paquets"...

Selon une autre étude réalisée par la Fédération Nationale des Buralistes, le marché parallèle représente un manque à gagner en matière de taxes de 3 milliards d'euros par an pour l'Etat. Et sur ces 3 milliards d'euros, 250 millions d'euros devraient revenir aux buralistes.