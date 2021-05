Nantes : une innovation pour en finir avec les emballages en plastique au restaurant

De gauche à droite, Claire et Joseph qui sont venus chercher leur déjeuner dans des boîtes en verre, Lucie du restaurant Les Funambules, Typhenn et des Boîtes Nomades.

L’expérience des Boîtes Nomades a démarré ce mardi. Le but : en finir avec les emballages jetables qui se sont multipliés avec le boom de la vente à emporter. "Il y a toujours une boîte en carton, des couverts, un sac parfois : il y a trop d’emballages", s'emporte Joseph, un client. Mais ce midi, ce Nantais récupère son repas dans une boîte en verre. "J'ai commandé un club sandwich et des fallafels et c'est chouette d'avoir ça dans une boîte qu'on va ramener, plutôt que de jeter un carton, ou pire un plastique, dix minutes après avoir mangé son plat." Et il n'est pas le seul à changer ses habitudes.

En une heure, une dizaine de nos boîtes en verre sont parties donc autant d'emballages évités.

C'est tout le but de l'association Les Boîtes Nomades, créée par la nantaise Typhenn Leplay. "Là, le restaurant a ouvert il y a une heure et déjà une dizaine de nos boîtes en verre sont parties, donc autant d'emballages évités, s’exclame-t-elle, ravie. Ce qu'on veut, c'est donner le choix au consommateur quand il arrive dans un restaurant de prendre son repas, soit dans du jetable, soit dans une boîte consignée, à trois euros. Après avoir déjeuné, il suffit de rincer la boîte et la rapporter dans n'importe quel restaurant partenaire du réseau. Et le client récupère ainsi sa consigne de trois euros, tout simplement."

Pour les restaurateurs, une économie de 500 euros par mois

Une dizaine de restaurants s'est déjà engagée, comme Les Funambules sur l’île de Nantes. Pour son gérant, Alban, l’opération serait aussi bénéfique économiquement : "On espère que les boîtes Nomades vont nous permettre d'économiser de l'ordre de 500 euros chaque mois et on espère, à terme, de 200 à 300 euros, avec la diminution de la vente à emporter due à la reprise prochainement de la restauration sur place."

Parmi les autres restaurants qui participent, on retrouve notamment l’Instinct Gourmand, L’Éthiquête, Pickles, Messieurs Dam’s et la Papotière. Pour le moment, les boîtes en verre ne contiennent que des plats, mais ça ne saurait tarder pour ce qui est des entrées et des desserts. En 2019, avant le Covid-19, le secteur de la restauration rapide avait déjà généré, à lui seul, plus de 180.000 tonnes de déchets d’emballages, selon un rapport du Ministère de la transition écologique.