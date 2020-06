Nantes : une quarantaine de manifestants devant la clinique Jules Verne

Une quarantaine de sages-femmes, aides-puéricultrices et pédiatres manifestent ce lundi devant la maison de la naissance de la clinique Jules Verne, à Nantes. Ces soignants réclament depuis plusieurs mois plus de personnel pour accompagner au mieux les femmes et leurs bébés.