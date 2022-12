NAO à Stellantis : "Tout le monde ne pourra pas faire 6%", prévient le président du Medef en visite à Sochaux

Les syndicats de salariés de Stellantis n'ont pas encore dit s'il signeraient ou pas l'accord proposé par la direction ce jeudi soir, au terme de près de 10 heures de négociations. 5,3% d'augmentation générale des salaires. 6% dans certains cas particuliers. En visite à Sochaux ce vendredi, le président du Medef, le syndicat des patrons d'entreprises, nous a donné son point de vue sur cet accord. "Tout le monde ne pourra pas faire 6%", prévient-il, alors que d'autres NAO s'ouvrent prochainement dans d'autres entreprises françaises.

"Les NAO vont commencer, et elles seront plus difficiles cette année parce que l'inflation est ce qu'elle est", analyse Geoffroy Roux de Bézieux. Il espère toutefois une situation meilleure en 2023, avec une retombée de l'inflation. "On n'est pas l'Argentine, avec une hyperinflation, qui est un mal qui ronge le pays et surtout les plus pauvres, qui sont bien plus pénalisés."

"Globalement favorable" à la réforme des retraites

Cette visite a aussi lieu en plein milieu des débats autour de la future réforme des retraites ,avec laquelle le patron du Medef se dit "favorable". Elle sera officiellement présentée le 15 décembre mais la Première ministre Élisabeth Borne en a déjà présenté quelques objectifs. Un "report progressif" de l'âge de départ à 64 ou 65 ans, et la fin des régimes spéciaux pour les nouvelles recrues notamment.

Des notions qui ne plaisent pas du tout à la gauche et aux syndicats de salariés, mais qui vont dans le bon sens pour le président du Medef. "Quand on est passé de 60 à 62 ans, le taux d'emploi est monté" chez les plus âgés, rappelle Geoffroy Roux de Bézieux, qui reconnaît que les entreprises "ont des efforts à faire pour employer les seniors, parce que c'est vrai que les entreprises historiquement ont tendance à partir de 60 ans, à mettre les gens sur la touche".