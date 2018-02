21800 Quetigny, France

Un robot pour aider les enfants autistes à mieux communiquer. Cela se passe dans une maternelle de Quetigny, l'école de "La Fontaine aux Jardins". Dans cet établissement, une unité spéciale, accueille 7 élèves de 3 à 5 ans. Des enfants qui présentent des "troubles relevant du spectre autistique". Depuis septembre dernier, sous l'égide de l'Education Nationale, de l'Agence Régionale de Santé (ARS), en partenariat avec l'association ACODEGE qui oeuvre dans le domaine médico-social ou encore avec la société SoftBank Robotics, ils accueillent un nouveau petit camarade: "Nao", un robot de 58 cm...

"Nao" le petit robot a été créé en 2005 par une société Française - DR

Utilisé quelques minutes en début de journée pour accueillir les enfants, "Nao", est capable de parler, de chanter, de danser. Et surtout il sait captiver les petits élèves, capter leur attention et semble faciliter les interactions avec les adultes. Son secret? Le manque d'expression de son visage et sa voix monocorde! Pauline Aubry est l'enseignante spécialisée qui intervient auprès de ces enfants aux côtés de travailleurs sociaux, de psychologues. "La différence entre "Nao" et nous c'est que "Nao" étant un robot il n'a pas toutes les expressions que l'on peut avoir sur le visage. Il ne parle pas avec les mains comme nous. Et c'est important car un public autiste n'a pas les moyens de lire ces expressions qui apparaissent sur nos visages quand on parle. Toutes ces informations parasitent ces enfants et parasitent chez eux la bonne communication".

La force de ce robot, c'est le manque d'expression de son visage! Explications de Pauline Aubry Copier

Pauline Aubry, l'enseignante, le robot "Nao" et l'un des petits élèves de Quetigny © Radio France - Thomas Nougaillon

C'est la première fois que "Nao", inventé en 2005 par une société Française, est utilisé dans une école maternelle Côte-d'Orienne auprès d'enfants autistes. L'expérimentation doit durer 3 années scolaires. Mais "Nao", déjà vendu à 9 000 exemplaires à travers le monde, n'est pas un inconnu dans l'académie. Il est notamment présent au Lycée Eiffel de Dijon où il est utilisé à des fins de programmation.