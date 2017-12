Limoges, France

L'assemblée générale annuelle de Natéa a été l'occasion d'annoncer l'ouverture d'un magasin de produits frais dans les prochains mois à Limoges. Les coopérateurs ont aussi fait le bilan d'une année agricole morose et évoqué le débat sur le glyphosate. Le président de Natéa. Hervé Forrestier était l'invité de Philippe Graziani à 8h15.

6.000 adhérents, 300 employés

Après quelques années difficiles, 2017 a encore été compliquée "du fait d'une collecte mauvaise en qualité et en quantité", résume le président de Natéa. "On finit en négatif, mais la filiale espaces verts, qui porte l'enseigne Gamm Vert, finit elle en positif, et permet d'investir dans de nouveaux projets". Natéa compte 6.000 adhérents actifs, et 300 salariés : 120 collaborateurs pour la partie coopérative, 180 pour la partie SA.

Deux magasins de vente directe en projet

Parmi les projets, il y donc l'ouverture d'une enseigne "Frais d'ici", "de vente de produits locaux, et coopératifs, issus de producteurs adhérents". L'enseigne existe au niveau national, et Natéa l'exploitera en franchise, comme les magasins Gamm Vert. L'ouverture est prévue 1er semestre 2018 sur Limoges en Zone Nord, à côté du siège social, et dans l'année suivante à Tulle.

Le glyphosate, le sujet qui fâche

Par ailleurs, Hervé Forrestier a envoyé une lettre ouverte au Président de la République, avec le président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne et des syndicats agricoles, à propos du glyphosate. Il trouve injuste de l'interdire au bout de 3 ans en France, si c'est 5 ans chez nos voisins. "Emmanuel Macron a été élu sur son projet européen, on aimerait bien rester sur une unité européenne", conclut-il.

Interview à écouter en intégralité ici.