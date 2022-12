Nationale 149 : La départementalisation de l'axe ne se fera pas

La modernisation de la nationale 149, ce n'est pas pour tout de suite. Finalement, il n'y aura pas de départementalisation de cet axe. C'était pourtant un souhait du département des Deux-Sèvres. En septembre dernier, une délibération avait été votée pour récupérer la compétence de cet axe. Quelques garanties étaient néanmoins exigées dont des compensations financières plus élevées que celles prévues pour le fonctionnement et la simple gestion de cet axe. L'idée du département était d'avoir les mains plus libres avec ce transfert pour démarrer au plus vite les chantiers de sécurisation de cette route accidentogène.

ⓘ Publicité

Des compensations financières non-négociables

Mais vendredi dernier lors de la session de vote du budget 2023, la présidente du département a annoncé que ce transfert de compétences ne se ferait pas. "L'état a refusé de négocier les montants de compensation, explique Coralie Dénoues. Sauf que nous au-delà du fonctionnement et de l'investissement, on a la modernisation. Et il nous paraissait essentiel de discuter de ce dernier point avec l'Etat. Sinon, c'est la double peine. Car on se retrouve à devoir faire des travaux qui n'ont pas été faits ces 10 dernières années et en plus on ne nous donne pas l'argent pour les réaliser."

Du côté de la préfecture, la position est claire. Les compensations financières en cas de transfert de compétences ne sont pas négociables. "La règle de calcul est la même pour tous, tient à rappeler la préfète des Deux-Sèvres Emmanuelle Dubée. J'ai écrit début décembre à la présidente du département pour lui indiquer que ce montant de compensation est calculé de la même manière pour tout le monde."

"Le projet de modernisation n'est pas remis en cause"

La question est désormais de savoir quel impact peut avoir ce non-transfert de compétences sur le projet de sécurisation. Pour le département, c'est forcément un coup dur. Il espérait obtenir des financements et accélérer la mise en route des chantiers. "En fait, on a juste perdu notre temps", déplore Coralie Dénoues. Mais du côté de la préfecture, là aussi, on a une vision du dossier bien différente. Emmanuelle Dubée tient à le rappeler départementalisation et modernisation sont deux dossiers bien différents. "Rien n'est remis en cause, assure la Préfète. La discussion sur le financement de ces travaux de sécurisation doit se faire dans le courant de l'année 2023. Le financement du département sera le bienvenu. L'Etat regarde lui dans quelle mesure cette modernisation peut se faire."

Une chose est sûre, les premiers coups de pioche ne sont pas pour tout de suite. Les négociations s'annoncent longues surtout que le projet de modernisation est chiffré à hauteur de 173 millions d'euros.