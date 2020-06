Nature, plages, grands espaces : après le confinement, la Picardie a une carte à jouer selon Somme Tourisme

Comment aider le secteur du tourisme à résister à la crise du coronavirus ? La question se pose dans la Somme à l'approche des vacances d'été. Somme Tourisme (le Comité départemental du Tourisme) vient de mettre en place un plan de relance pour aider les professionnels à traverser cette période compliquée. François Bergez, son directeur, en a détaillé les grandes lignes sur France Bleu Picardie.

Somme Tourisme a élaboré un plan de relance, de quelle manière comptez-vous aider les professionnels ?

"Pendant plus de deux mois, l'économie s'est arrêtée. Ce qui a fortement impacté les professionnels du tourisme : restaurateurs, hébergeurs, mais aussi les petites structures comme les guides en Baie de Somme ou sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. L'objectif de ce plan est de les aider à mieux promouvoir leurs activités, notamment sur internet. Par exemple, nous avons crée des modules pour apprendre à mettre jour leur fiche sur "Google map business". Nous les aidons aussi à mettre en place des "lives" sur Facebook ou à optimiser leur visibilité sur le digital. Tous ces petits modules vont permettre à chaque acteur de mettre en avant son offre et d'émerger au milieu de l'ensemble de l'offre touristique du département. _ll faut aussi que les professionnels rassurent les clients_. Ils ont besoin de savoir où ils vont et si les consignes sanitaires sont respectées. Nous allons donc aider les professionnels à mettre en place ces consignes et à valoriser leur respect : nous avons crée une charte qui s'appelle "Pur et sûr" qui permet d'afficher son engagement quand au respect des normes sanitaires."

Qui sont les touristes que vous allez cibler cet été ?

"Nous aurons forcément beaucoup moins de clientèle étrangère comme les Belges ou les Britanniques. Nous serons donc davantage sur _une clientèle locale_, de très grande proximité : des habitants de la Somme, des Hauts-de-France, et des régions voisines comme la Champagne-Ardennes et bien sûr la région parisienne. Nous pensons pouvoir toucher une clientèle urbaine qui aura besoin de se ressourcer après cette période difficile qu'a été le confinement, qui aura besoin de nature et de grands espaces. La Picardie offre toutes ces possibilités, notre destination pourrait encore se développer dans les années à venir."

Selon les premiers éléments, comment s'annonce la saison estivale ?

"Nous avons eu pas mal de touristes pendant le week-end de l'Ascension, principalement une clientèle de la région qui sont allés en bord de mer. Nous sortions tout juste du confinement, l'affluence n'était pas la même que d'habitude. En revanche, nous avons eu beaucoup de réservations pendant ce week-end pour les mois de juin et de juillet. On sent qu'il y a une poussée. Je ne peux pas encore dire comment se déroulera l'été, mais on espère que ce sera un été réparateur, tant pour les visiteurs qui viendront nous voir que pour les professionnels du tourisme, et que l'activité redémarrera au mieux."

Ecoutez l'intégralité de l'interview de François Bergez ici :