France

Après avoir embauché 600 personnes depuis un an, le groupe vendéen recherche à nouveau 490 collaborateurs en CDI dont plus de 300 sur ses sites vendéens et à Cholet. Leader mondial dans la fabrication des voiliers et n°2 mondial pour les embarcations à moteur, Bénéteau fabrique chaque année 10 000 bateaux. Après des années noires, le secteur du nautisme se porte beaucoup mieux depuis quatre ans et ne cesse de se développer.

Des métiers très divers

Les métiers de production sont les plus recherchés comme les mouleurs, les stratifieurs, les menuisiers-agenceurs. Des offres concernent aussi l'encadrement, les bureaux d'études ou le domaine commercial. Le secteur peinant à recruter, il est possible pour certains postes de postuler sans expérience. L'an dernier, Bénéteau a fabriqué 10 000 bateaux. Pour former les nouvelles recrues, le constructeur a créé ses propres centres de formation et mis en place un système de tutorat. Le président du directoire Hervé Gastinel insiste aussi sur le fait que les salariés peuvent évoluer dans le groupe qui compte 7500 salariés (5 000 en France dont 4 000 en Vendée).

Ce qui est important pour nous c'est la volonté, l'engagement, la passion parce qu'on est sur des métiers de passion. On est là aussi pour aider ce qui souhaitent acquérir des compétences, des formations" Hervé Gastinel le président du directoire de Bénéteau

Une croissance de 10%

L'an dernier, Bénéteau a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires autour de 10 % ; le secteur du nautisme lui connait une progression de 4 à 5%. Les marchés européens et d'Amérique du Nord sont les plus porteurs.